22.05.2017 - 10:11 150 Quadratmeter groß Verkaufscontainer als Backshop

Bentwisch (ABZ). – Zu Beginn des Monats entstand beim Hanse-Center-Bentwisch in der Nähe von Rostock innerhalb weniger Stunden ein hochmoderner Backshop mit Café in Raummodul Containerbauweise. Von der Bäckerei Kadatz werden den Besuchern des Einkaufszentrums ab sofort in einer einladenden Verkaufscontainer Kombination auf einer Gesamtnutzfläche von 150 m² das ganze Jahr über...