28.01.2017 - 10:56 61. BetonTage zeigen Potenziale auf

Neu-Ulm (ABZ). – Vom 14. bis 16. Februar 2017 finden die 61. BetonTage im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm statt. Ein fester Bestandteil im Programm des Leitkongresses der Beton(fertigteil)industrie ist das Podium "Beton in der Architektur", das sich auch bei Planern und Architekten als Fortbildungsveranstaltung etabliert hat. Auch in diesem Jahr zeigen wieder renommierte Büros...