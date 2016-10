A26 soll in Hamburg-Wilhelmsburg Lärmschutzdeckel bekommen

Hamburg (dpa). – Hamburg treibt die Planung für eine neue Autobahnverbindung zwischen der A7 und A1 durch den Hafen voran. Verkehrsstaatssekretär Andreas Rieckhoff stellte jetzt neue Details vor. So soll die A26 im Süden von Wilhelmsburg durch einen 390 m langen Lärmschutztunnel verlaufen. Der Tunnel führe zunächst unter den Bahngleisen Hamburg-Harburg hindurch und solle dann in der Siedlung Finkenriek überdeckelt werden. Das Dach des Tunnels soll - wie bei den bereits im Bau befindlichen Deckeln an der A7 in Schnelsen und Stellingen - begrünt werden. Die Kosten werde vermutlich der Bund tragen, erklärte der Abteilungsleiter bei der Bundesplanungsgesellschaft Deges, Sebastian Haß.