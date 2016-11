09.11.2016 - 10:45 Abdichtungsbahn Für Gründächer in den Städten geeignet

Kyritz (ABZ). – Ökologische Dächer, oder Gründächer, wie sie auch üblicherweise bezeichnet werden, haben in den letzten 20/25 Jahren einen enormen Marktanteil in Deutschland, aber auch in Europa eingenommen. Man könnte auch sagen, dass Gründächer im 21. Jahrhundert eine Renaissance erleben. Aus der Überlieferung ist bekannt, dass es mit den hängenden Gärten von Babylon bereits...