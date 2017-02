06.02.2017 - 14:02 Abwassertauchmotorpumpe Regenwasser bequem filtern und sparen

Donaueschingen (ABZ). – Filterschächte von Mall können optional mit einer Abwassertauchmotorpumpe ausgestattet werden, die in regelmäßigen Abständen den Filterrückstand in den öffentlichen Schmutzwasserkanal entsorgt. So könnten sich die Reinigungsintervalle verlängern und die Kosten für die Entsorgung von Schlamm und Filterrückstand entfallen, so das Unternehmen. Sowohl für...