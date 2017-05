Sensibilität im Umgang mit Wasser deutlich gestiegen

"Was uns hier auszeichnet, ist unsere besondere Produktkompetenz", betont Erhardt. Während Bürstadt im Kern zwar ein Betonwerk ist, in dem vor allem die Behälter für die klassischen Abscheider und Pumpstationen aus mineralischem Beton gefertigt und ausgerüstet werden, findet hier auch die Entwicklung und Endmontage des übrigen Produktsortiments statt. Das betrifft in erster Linie Abscheider und Pumpstationen aus Kunststoff. Ganz neu im Sortiment sind seit jüngster Zeit auch Leichtflüssigkeitsabscheider und Pumpstationen aus Polymerbeton, wie sie Aco auf der letzten IFAT in München vorgestellt hat. Auch zur kommenden Ro-Ka-Tech in Kassel werden die Polymerbeton-Anlagen im Fokus der Messepräsentation stehen.

Auf der Ro-Ka-Tech in Kassel präsentiert sich die Unternehmensgruppe Aco als Systemanbieter für nachhaltige Entwässerungslösungen. Warum es in diesem sensiblen Marktumfeld heute nicht mehr reicht, reine Standardprodukte zu entwickeln und zu verkaufen, brachte die ABZ während eines Besuchs der Aco Beton GmbH in Bürstadt in Erfahrung.

Gegenüber den Entwässerungsrinnen gewinne Polymerbeton im Bereich der Schachtanlagen noch einmal mehr an Bedeutung, unterstreicht Hasche. Hier habe man es häufig mit wassergefährdenden Leichtflüssigkeiten zu tun, die eine besonders dauerhafte und sichere Lösung erfordern. Der Oleosmart Pro zeichne sich jedoch nicht nur durch den besonderen Werkstoff aus, sondern auch durch seine filterlose Mehrkanaltechnologie, die ihn nahezu wartungsfrei mache. Auf der IFAT habe das Produkt bereits für Aufsehen gesorgt. In der Kombination aus neuem Werkstoff und spezieller Verfahrenstechnik soll der Oleosmart Pro nun auch auf der RoKaTech in den Markt eingeführt werden.

Mit der Verschärfung der Umweltschutzbestimmungen seien auch die Ansprüche der Planer an die Hersteller inzwischen andere als früher. "Unsere Kunden haben heute eine deutlich höhere Kompetenzerwartung", bestätigt Erhardt. In vielen Fällen seien Sonderlösungen gefragt, Produktvariationen abseits des Standards, die in der Bürstädter Fertigung mittlerweile einen ebenso hohen Stellenwert haben wie die Standardprodukte. Hier komme dann auch das besondere Know-how der Spezialisten vor Ort zum Tragen, deren Aufgabenbereich sich mehr und mehr in die projektspezifische Beratung erstreckt. Und das nicht nur im Vertrieb, wie Erhardt erklärt, sondern über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage hinweg. "Neben der Beratung sehen wir uns zunehmend auch mit der Notwendigkeit konfrontiert, Aufklärungsarbeit zu leisten", erklärt Dr. Grube. Neben der Verschärfung von Umweltschutzbestimmungen führe der aktuelle Trend zur Harmonisierung des europäischen Handels zu einer großen Verunsicherung bei den Kunden. So habe in einem Rechtsstreit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der EU der Europäische Gerichtshof (EuGH) kürzlich entschieden, dass es neben der europäischen harmonisierten Norm und der darüber angeordneten Bauproduktenrichtlinie keine anderen Anforderungen bspw. durch bauaufsichtliche Zulassungen an die Produkte geben dürfe.

"Hier in Deutschland hatten wir seit Jahrzehnten eine Restnorm und bauaufsichtliche Zulassungen mit einem höheren Schutzziel für Gewässer. Nachdem der EuGH diese für ungültig erklärt hat, herrscht große Unsicherheit am Markt. Im Grunde muss nun jeweils für jedes Projekt individuell geprüft werden, ob das entsprechende Produkt den Anforderungen entspricht. Hier beißt sich der europäische Freihandelsgedanke mit der hochqualitativen Wasserwirtschaft in Deutschland." Zusammen mit dem DIBt und der Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik (GET) werde an einem Ersatzsystem gearbeitet. In der Zwischenzeit seien die Hersteller jedoch mehr denn je gefordert, Aufklärungsarbeit am Markt zu leisten.

"Erstmals haben wir kürzlich auch eine Fachveranstaltung zum Thema Gewässerschutz für Fachplaner von Industrieanlagen durchgeführt", erklärt Christian Hasche. "Das wurde extrem gut angenommen. Wir sehen hier, dass der Markt ein enormes Informationsbedürfnis hat. Dem auf Grundlage unseres langjährigen Know-hows nachzukommen, gehört mit zu den neuen Verantwortungen, die wir als Hersteller heute haben."