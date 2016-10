29.10.2016 - 17:28 Aktuelle Betontechnik Neues im technischen Regelwerk und Folgen

Leer (ABZ). – Auch in 2017 vermittelt das InformationsZentrum Beton, zusammen mit den Hochschulen vor Ort in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sowie der Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar (MFPA) in Apolda, aktuelles praxisnahes Beton-Wissen. Die Beton-Seminare vermitteln in...