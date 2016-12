Berlin (ABZ). – Mit Unverständnis hat die Allianz pro Schiene auf den Verordnungsentwurf von Verkehrsminister Alexander Dobrindt zur unbefristeten Zulassung von Riesen-Lkw reagiert: Der Verordnungstext des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) war den Verbänden zur Stellungnahme zugeleitet worden, während der Abschlussbericht der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) nur dem Ministerium bekannt ist und offenbar geheim gehalten werden soll. "Mit Befremden haben wir zur Kenntnis genommen, dass der Abschlussbericht der Begleituntersuchung dem BMVI bereits vorliegt, aber nicht veröffentlicht oder den Verbänden zur Verfügung gestellt wurde. Für eine angemessene Bewertung der Folgen der angestrebten Riesen-Lkw-Zulassung, halten wir dieses Vorgehen nicht für sachgerecht", heißt es in der verschickten Stellungnahme der Allianz pro Schiene.

Die Sinnhaftigkeit eines dauerhaften Betriebs von Gigalinern sei nach wie vor mehr als zweifelhaft, kritisierte die Allianz pro Schiene und verwies auf offene Fragen, die der Verordnungsentwurf anspreche. "So sind in der Verordnungsbegründung u. a. Sicherheitsprobleme durch zu kurze Nothaltebuchen in Tunneln, eine erhöhte Brandlast und die Mitbenutzung benachbarter Fahrstreifen erwähnt. Diese sicherheitsrelevanten Folgen einer Riesen-Lkw-Zulassung sollte der Verordnungsgeber nicht leichtfertig mit dem Verweis auf die im Test noch geringe Anzahl von Fahrzeugen beiseite wischen", mahnte das Verkehrsbündnis in seiner Stellungnahme. Der hemdsärmelige Umgang mit dem Bast-Bericht entlarve den so genannten Feldversuch als wissenschaftliches Feigenblatt, sagte der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege. Keines der fundamentalen Bedenken gegen die Zulassung habe der Test widerlegen können. Da nur wenige Fahrzeuge beteiligt gewesen sein, könne der Test-Bericht keine seriöse Aussage zu Verlagerungsrisiken von der Schiene auf die Straße machen.