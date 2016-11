26.11.2016 - 09:34 Alternative Reißzähne statt Sprengstoff und Bohrern

Baienfurt (ABZ). – Möglichst viel Gestein in möglichst kurzer Zeit lösen, das ist die Grundvoraussetzung für eine wirtschaftliche Gewinnung. Für weiches und schichtiges Material wie Sandstein oder Tonschiefer, also Gestein mit einer Härte unter 110 Mpa und einer Schichtstärke unter 50 cm, sind die Vibrationsreißzähne von Xcentric Ripper, die von Kiesel exklusiv in Deutschland...