Vielfalt durch Modul-Einheiten standardisieren

Morsbach (ABZ). – Dieses Jahr feiert die Alho Systembau GmbH aus Friesenhagen, ein bedeutendes Jubiläum: Seit 50 Jahren folgt der Anbieter hochwertiger, flexibler Modulbauten den Ideen und Zielen des "Neuen Bauens", wie sie bereits in den 1920er-Jahren durch Le Corbusier, Gropius oder Mies van der Rohe propagiert wurden und Architekten und Planer bis heute begeistern. Die Reduzierung von Bauzeit durch Vorfertigung, die Rationalisierung, Typisierung und Standardisierung bewährter Details, sowie der Einsatz nachhaltiger, qualitätsvoller Materialien prädestinieren Systembauten wie die von Alho bei immer mehr Bauvorhaben als lohnende Alternative zur Massivbauwei-se. Wann immer Gebäude mit vielen identischen Nutzungseinheiten erstellt werden – Verwaltungsgebäude mit Büroräumen, Krankenhäuser mit Bettenstationen sowie Wohngebäude mit Appartements – macht der Einsatz von Moduleinheiten wegen ihrer seriellen Reproduzierbarkeit besonders viel Sinn. Dabei sind Modulbauten keine Bauten von der Stange, sondern individuell von Architekten geplante Gebäude, die in puncto Grundrissorganisation und Gestaltung eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten. Über diese sowie die Vorteile des modularen Bauens informiert Alho mit Beispielen auf der Bau in München in Halle A1, Stand 239.