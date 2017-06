27.06.2017 - 13:03 Alternativen zu Verbot gefordert

München (dpa). – Der Autobauer BMW und der Verband der Automobilindustrie (VDA) lehnen die Pläne für ein Diesel-Fahrverbot in ganz München ab. "Um die Luftqualität in den Städten zu verbessern, gibt es intelligentere und schneller wirkende Maßnahmen als Fahrverbote", erklärten sie in der vergangenen Woche. BMW beschäftigt in München mehr als 42 000 Mitarbeiter. Statt...