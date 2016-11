07.11.2016 - 13:45 Altersgerecht und effizient Ersatzneubau ermöglicht Mehrgenerationenhaus in Ziegelbauweise

Leonberg (ABZ). – Bestandsersatz in der Praxis: Dank Abriss eines veralteten Kindergartens können in Leonberg (Baden-Württemberg) an gleicher Stelle 28 neue Wohneinheiten entstehen. Anspruch an den neuen Mehrgenerationen-Komplex war eine barrierefreie und energieeffiziente Bauweise. Einen entscheidenden Beitrag leisten hierzu dämmstoffgefüllte Mauerziegel der Unipor-Gruppe...