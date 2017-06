Frontmäher schnell und einfach für andere Einsätze umrüsten

Voltlage-Weese (ABZ). – Individualität, der Blick fürs Detail und langlebige Qualität - das sind die Werte, nach denen die bema GmbH Maschinenfabrik erfolgreich hochwertige Kehrmaschinen und Schneeschilder herstellt. Dabei steht seit jeher die Funktionalität der Maschinen im Vordergrund. Die Herausforderungen im täglichen Einsatz bestimmen dabei die Form der bema-Produkte: ob für den kommunalen Zweck, im Einsatz auf der Baustelle, in der Industrie, der Landwirtschaft oder auf dem Flughafen. Darüber hinaus decken individuelle Sonderanfertigungen nahezu jeden Einsatzbereich ab. Der Maschinenbauspezialist entwickelt auch für außergewöhnliche Trägerfahrzeuge entsprechende Anbauvarianten.

Passend zur demopark in Eisenach stellt bema nun eine Lösung für Frontmäher bzw. größere Mähtraktoren vor. Schnell und einfach können diese nun auch für andere Aufgaben umgerüstet werden. Hierzu hat bema eine Adaption für die vorhandene Aufnahme des Trägerfahrzeugs zum An- und Abbau entwickelt. So lässt sich zum Beispiel die Kehrmaschine bema Kommunal 400 Dual, das Schneeschild 550 oder der bema Groby light an den Frontmäher anbauen.

Die Kehrmaschine bema Kommunal 400 Dual und das bema Schneeschild Serie 550 ergänzen sich perfekt für den kombinierten Einsatz an Frontmähern und überzeugen mit dem nahen Anbau an den Frontmäher, sowie durch ein geringes Gewicht. Mit allen Vorzügen einer großen Kehrmaschine und eines großen Schneeschilds bestechen die „Kleinen‘‘ mit einem einfachen Handling und einer universellen Einsatzmöglichkeit. Je nach Größe und Typ des Frontmähers können auch die Vorteile des bewährten Dual System genutzt werden, welches einen komfortablen Wechsel vom schmutzaufnehmenden Kehren mit Sammelwanne zum Freikehren ermöglicht. Hierfür wird die Sammelwanne einfach hydraulisch hochgefahren und los geht’s. Das zur bema Kommunal 400 Dual passende bema Schneeschild 550 hat eine Schildhöhe von 550 mm und wird in drei Größen (1.300 mm, 1.550 mm 1.800 mm) angeboten. In der Grundausstattung wird das Schneeschild mit breiter Polyurethan-Schürfleiste geliefert und lässt sich je nach Bedarf durch Federklappen, Laufrädern oder Kufen austatten. Beide Geräte eignen sich perfekt für den anstehenden Winterdienst. Mit der Universal-Spiralkehrwalze von 400 mm ist auch die bema Kommunal 400 Dual für den Schneeeinsatz bestens ausgestattet.