LED-Lichtmast jetzt nochrobuster konstruiert

Chicago (ABZ). – Die neue Serie der elektrisch betriebenen Lichtmasten von Chicago Pneumatic ist in Metallhalogenid- und LED-Versionen erhältlich und mit hochwertigen Lampen, Rädern für optimale Mobilität und einer robusten Schutzhaube ausgestattet. Sie werden einfach per Stecker an eine Stromversorgung angeschlossen, z. B. eine Steckdose oder einen Generator, und leuchten die Baustelle augenblicklich zuverlässig aus. Der CPLB2 LED-Lichtmast ist ideal für Baustellen, Bergbau und Events.

Er zeichne sich durch eine sehr robuste Konstruktion und hohe Schutzart (IP 67) aus, so der Hersteller. Seine vier hocheffizienten LED-Scheinwerfer können ca. 3000 m² mit einem Ø von 61 m mit 10 Lux beleuchten. Der 7 m lange Mast erfordert eine gewisse Höhe, um die maximale Ausleuchtung zu erreichen. Mit dem manuellen Hebesystem des Lichtmasts sei dies jedoch kein Problem, versichert Chicago Pneumatic. "Der neue Lichtmast bietet noch bessere Leuchtkraft und Mobilität – beides sind wichtige Parameter für Bedienpersonal, das in der dunklen Tageszeit arbeitet. Wir legen großen Wert darauf, unseren Kunden Auswahlmöglichkeiten je nach Anwendung anzubieten; mit Masten, die in puncto Robustheit, Effizienz und Leistungsfähigkeit höchste Ansprüche erfüllen", erklärt Ignacio Picatoste, Factory Product Manager, Marketing für Lichtmasten bei Chicago Pneumatic.

Geringer Wartungsaufwand und einfacher Transport waren ebenfalls wichtige Faktoren bei der Entwicklung des neuen Lichtmasts. Dank des kompakten Rahmens können bis zu 32 Einheiten auf einem Lkw transportiert werden und er bietet einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten. Bis zu vier CPLB2 LED-Lichtmasten können miteinander verbunden und von einem mobilen Inverter – seit Kurzem im Angebot von Chicago Pneumatic – mit Strom versorgt werden.