15.10.2016 - 09:29 Anmeldung bis Ende Oktober möglich

Fulda (ABZ). – Bis zum 31. Oktober läuft die Anmeldefrist für die 18. Sachverständigentage für das Fliesenlegerhandwerk, die am 8./9. November in Fulda stattfinden. Die Sachverständigentage richten sich an Planer, Sachverständige, Inhaber und Führungspersonal des Naturstein-, Fliesen-, Estrich- sowie des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks, auf die ein kompaktes Programm wartet....