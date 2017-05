05.05.2017 - 14:16 Anteil an der Wirtschaftsleistung steigt

Die deutsche Bauwirtschaft hatte Mitte der 90er-Jahre einen Anteil von rund 7 % an der Bruttowertschöpfung im Land. Dann setzte eine gut zehnjährige Talfahrt ein, die 2006 ihren Tiefpunkt erreichte – der Anteil an der Wertschöpfung war fast halbiert. Seither geht es langsam wieder aufwärts. Bis auf die Jahre 2013 und 2014 ist der Anteil des Baugewerbes an der deutschen...