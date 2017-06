Adler hat zur demopark Neuerungen im Gepäck

Adler-Maschinen sind vielfältig einsetzbar: Die Geschäftsführer Rainer Hackenfort (l.) und Thomas Schmiemann (r.) stellten ausgewählte Kehrmaschinen wie die "K600" und die "Heater Flexi" als per Hand einzusetzendes Profigerät kürzlich an ihrem Firmensitz vor.

Nordwalde. – Adler Arbeitsmaschinen hat sich als Spezialist für Bohrgeräte, Kehrmaschinen und Schneeräumschilde am Markt etabliert. Ein Blick hinter die Kulissen am Firmensitz im Münsterland ließ erkennen, mit welchen neuen Entwicklungen das Unternehmen bei der demopark aufwarten wird. Die Gründung von Adler liegt kaum sieben Jahre zurück, da zog die Firma im Jahr 2014 bereits in eine 2000 m² große Halle am heutigen Standort in Nordwalde bei Münster um. Dort unterstützen inzwischen 23 Mitarbeiter die Produktion von Kehrmaschinen, Erdbohrern, Kegelspaltern sowie Salzstreuern und Bohrgeräten. Auf dem erschlossenen Grundstück mit einer Fläche von insgesamt 12 500 m² wurden bislang 6600 Maschinen gebaut.



"Angefangen haben wir mit einem Schneeräumschild", erinnern sich Thomas Schmiemann und Rainer Hackenfort, die sich die Geschäftsführung des Unternehmens teilen. Genau genommen verfügt Schmiemann als Stratege über detaillierte Produkt- und Marktkenntnisse und Hackenfort verantwortet als erfahrener Bankbetriebswirt den kaufmännischen Bereich. Ein erster großer Einzelauftrag – 20 Schneeräumschilde nach Russland zu liefern – trug wesentlich dazu bei, dass Adler im ersten Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von ca. 750 000 Euro erzielt hat. Das nächste Ziel bestand darin, das Portfolio zu erweitern, um mit dem eigenen Sortiment breiter aufgestellt zu sein. Gemeinsam mit Michael Badde, einem befreundeten Brunnenbauer, wurde z. B. ein Bohrgerät entwickelt, mit dem Brunnenbohrungen vorgenommen werden können. Zahlreiche Bauunternehmen vertrauen bereits seit vier Jahren auf die Geräte, die in immer wertigeren Ausführungen zur Verfügung gestellt werden. Somit stieg der Umsatz 2011 auf 2 900 000 Euro und erhöhte sich bis 2016 auf rd. 5 600 000 Euro. Im laufenden Geschäftsjahr könnte sogar die 6 Mio. Euro-Marke geknackt werden.



Kunden sind sowohl Händler aus der Bauwirtschaft, Landwirtschaft sowie Gartenbau- und Kommunal-Bereichen als auch Endkunden wie Brunnenbauer. Beliefert werden diese in Deutschland direkt, in BeNeLux durch Außendienstmitarbeiter und in Dänemark, England/Irland, Russland, Schweden, Tschechien sowie in der Schweiz durch Importeure. In Litauen/Lettland erfolgt die Kundenbetreuung über einen Händler. "Der Exportanteil liegt inzwischen bei 50 %", bestätigt Schmiemann und Hackenfort fügt hinzu: "Zudem signalisieren Händler aus Polen zunehmend Interesse an unseren Baumaschinen." Die Geschäftsführer spornen sich gegenseitig an, Anfragen in sowie rund um Deutschland bedienen zu können, denn Frankreich sei bisher noch "ein leeres Blatt".