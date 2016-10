Arbeitsplätze der MAN-Lastwagenbauer bis 2025 garantiert

München (dpa). - Der Lastwagenhersteller MAN hat seinen 20 000 Beschäftigten in Deutschland eine Arbeitsplatzgarantie bis zum Jahr 2025 gegeben. Das gaben Vorstand und Betriebsrat auf einer Betriebsversammlung in München bekannt. Betriebsratschef Saki Stimoniaris sagte: „Wir können voll Zuversicht in die Zukunft schauen.“ Ende September hatten die Betriebsräte von MAN und Scania der geplanten Arbeitsteilung unter dem Dach der Konzernmutter VW zugestimmt. Demnach soll MAN künftig die Antriebsachsen schwerer Lastwagen entwickeln und Scania den Motor.