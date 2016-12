19.12.2016 - 07:01 Ariane-6-Startanlagen Donges SteelTec erhält Luftverkehr-Auftrag

Paris/Darmstadt (ABZ). – Donges SteelTec GmbH, Darmstadt, hat jetzt in Paris den Vertrag über die Realisierung von Stahlkonstruktionen für die Startanlage der zukünftigen Europäischen Trägerrakete Ariane 6 unterzeichnet. Der Vertrag wurde im Rahmen eines Festaktes im Museum "Cité des Sciences et de l'industrie" in Paris von Oliver Stein, Geschäftsführer, und Dr. Michael Heber,...