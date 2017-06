09.06.2017 - 14:42 Auch bei wenig Platz Durchfahrten problemlos passieren

Erwitte (ABZ). – Auf der demopark 2017 wird der Laderspezialist Schäffer am Stand E-555 die erfolgreichen Kompakt-Radlader 2436 SLT und 2445 SLT erstmalig in der Ausführung mit Kabine vorstellen. Damit sind die leistungsstarken Maschinen in extra niedriger Ausführung für den Ganzjahreseinsatz bestens gerüstet. Die Schäffer Radlader der 24er-Serie bieten nach Herstellerangaben...