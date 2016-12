Dass es Männer gibt, die benutzte Slips von fremden Frauen kaufen und das sexuell anregend finden, ist allgemein bekannt. Bei dieser Art von Käufen wird dabei als selbstverständlich vorausgesetzt, dass die Textilien aus der Neuzeit stammen und der Geruch der Trägerin noch nicht verduftet ist. Anders sieht es bei dem Schlüpfer aus, der kürzlich bei einer Auktion in England unter den Hammer gekommen ist. Dabei soll es sich um die Unterhose von Eva Braun, der Geliebten und späteren Frau von Adolf Hitler, handeln. In der Beschreibung des Auktionshauses heißt es vielsagend:"Die Unterwäsche zeigt Gebrauchsspuren, ist aber nach wie vor sehr sauber." Eine Aussage, die durch-aus Raum für Spekulationen lässt, zumal der Nachname der Trägerineine Farbe beschreibt, die sehr schnell mit getragenen Unterhosen in Zusammenhang gebracht werden kann. Wie dem auch sei, dem neuen Besitzer war dieses Stück Stoff immerhin rd. 3300 Euro wert. Ein ähnlich hohes Gebot erhielt bereits im Juni die Unterhose von Reichsmarschall Hermann Göring, wobei davon auszugehen ist, dass für dieses Kleidungsstück wesentlich mehr Stoff verwendet wurde, als für das von Eva Braun. Insofern hatte der Bieter für die "mächtige" Marschall-Hose fast schon wieder einen reellen Gegenwert bekommen. bü