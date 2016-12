Dass der Begriff Freiheit in manchen Ländern sehr unterschiedlich ausgelegt wird, mussten kürzlich ein deutscher Tourist und seine spanische weibliche Begleitung am eigenen Leibe erfahren. Der 23 Lenze zählende Mann und seine zwei Jahre jüngere Freundin suchten sich in Riga/Lettland ausgerechnet das dortige 40 m hohe Freiheitsdenkmal aus, um in seinem Schatten sportliche Verrenkungen auszuführen, die man eher den Karnickeln zutrauen würde. Dererlei Treiben läuft selbst zu fortgeschrittener Stunde auch in Lettland nicht ohne Zeugen ab. Diese waren in diesem Fall Gesetzeshüter, die das kopulierende Pärchen in ihrer tristen Dienststelle auf Monitoren verfolgten und beschlossen, dem freiheitlichen Treiben ein Ende zu bereiten. So mussten beide Akteure je 250 Euro Strafe zahlen. Eine Summe, die die Reise der beiden sicher unvergesslich werden lässt. Denn Freiheit hat auch ihren Preis. bü