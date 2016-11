Oh Tannebaum, oh Tannebaum" tönt es bald wieder aus vielen Wohnungen und Häusern. Seit Generationen gehört dieses Weihnachtsutensil dazu, um festliche Atmosphäre zu erzeugen. Die wenigsten Weihnachtsbäume werden allerdings noch mit Wachskerzen geschmückt. Stattdessen sind elektrische Lichterketten an ihre Stelle getreten, die einfacher zu handhaben und vor allem sicherer sind. Aber gerade diese neuzeitlichen Leuchtkörper sind es, die zurzeit miese Stimmung ins Wohnzimmer bringen können. Nach einer Studie der britischen Regulierungsbehörde Ofcom sorgen elektrische Weihnachtsbaumkerzen für schlechten WLAN-Empfang, was in Zeiten des Internets der Laune einen spürbaren Dämpfer verpassen kann. Wenn auch die Behörde keine Lösung für dieses Problem weiß (außer Wachskerzen), so kann zumindest ihre Information die Suche nach der Fehlerursache stark verkürzen und zur Gewissheit beitragen, dass man (Frau) noch "alle auf dem Christbaum" hat. bü