Wer bisher gedacht hatte, dass Flugreisen in der Business oder First Class am meisten Spaß machen, wurde kürzlich eines Besseren belehrt. Da veröffentlichte nämlich die griechische Charterfluggesellschaft Stratos Jet eine Statistik über Sex im Flugzeug bzw. über den Wolken. Demnach gibt es mit 80 % die häufigsten Erlebnisse in dieser Beziehung in der Holzklasse, obwohl es in der Business oder First Class wesentlich bequemer ist. Aber Bequemlichkeit spielt bei dieser Art von Zeitvertreib anscheinend nur eine untergeordnete Rolle, da die zwischenmenschlichen Kontakte von einem Viertel der Befragten auf der Flugzeugtoilette gepflegt wurden. Alle, die es in der Luft getan haben, gehören übrigens automatisch zum "Mile High Club", den es allerdings nur im Sprachgebrauch, aber das schon seit 100 Jahren gibt. Was wiederum den Verdacht nahelegt, dass alles nur eine Luftnummer ist. bü