Nickerchen

Der Fitnessclub "David Lloyd Clubs" im Osten Londons bietet derzeit einen neuen Kurs an, der auch Sportmuffel begeistern dürfte: Nickerchenhalten. In dem Kurs "Napercise" soll man diese Kulturtechnik des Schlafens erlernen, die auszusterben droht. InZusammenarbeit mit einer Schlaf-expertin wurde das Angebot entwickelt, das mit einem kurzen Stretching-Programm beginnt und dann werden die Teilnehmer für 45 Min. samt atmosphärischen Klängen in den Schlaf geschickt. Ziel des Kurses ist es, den erschöpften und gestressten Menschen zu helfen. Eins muss man den Verantwortlichendes Fitnessclubs lassen: Bei der Zusammenstellung des Kursangebots waren sie richtig ausgeschlafen. bü