Nostalgie treibt manchmal seltsame Blüten. Menschen hängen sich verrostete Werbeblechschilder an die Wand oder schleppen eine 20-Kilo-Kiste durch alle Umzüge mit alten Tagebücher, Poesie-alben, alten CDs und Freundschaftsbändchen, die sie nie wieder anschauen. Zu den absurdesten Formen dürfte die "Essens-Nostalgie" zählen. Aktuell lässt sich dieses Phänomen am Hype um eine fast20 Jahre alte Szechuan-Sauce von McDonalds beobachten. In der ersten Folge der aktuellen Staffel der US-Zeichentrickserie "Rick & Morty" wird die Soße, die 1998 zur Veröffentlichung des Disney-Films "Mulan" produziert und danach wieder vom Markt genommen wurde, erwähnt. Medien wie "Time" und der "Washington Post" zufolge soll nach der Ausstrahlung das mutmaßlich letzte ungeöffnete Päckchen über das Auktionsportal Ebay für 14 700 Dollar den Besitzer gewechselt haben. Bleibt nur zu hoffen, dass nicht ein Unwissender die Sauce entsorgt, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum weit überschritten ist . . . aw