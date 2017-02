chöne neue, bequeme Welt. Seit geraumer Zeit kann sich unsereiner mit Computern unterhalten. Die Künstliche Intelligenz macht es möglich. In den Smartphones, ganz gleich ob Android oder iPhone, oder im Windows-PC ist so etwas eingebaut und steht dem Besitzer bzw. Fragendem meist mehr oder weniger intelligent Rede und Antwort. Auch der Versandhausriese Amazon hat so etwas auf den Markt gebracht, was auf den klangvollen Namen Alexa hört und das Leben einfacher machen soll. Ob das stimmt darf angezweifelt werden, zumal es kürzlich zu einem folgenschweren Zwischenfall in Amerika gekommen ist, als Alexa den Fernsehton fehlinterpretiert und für massenhaft Bestellungen von Puppenhäusern gesorgt hat. Da waren die Puppen aber am Tanzen . . . bü