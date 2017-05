Um kleine Schreihälse im Babyalter ruhig zu stellen, fahren Eltern manchmal einfach mit dem Auto ein paar Runden um den Block. Sobald das Auto erst einmal ein paar Meter hinter sich gebracht hat, ist auch schon Ruhe eingekehrt. Das liegt am brummenden Geräusch und am sanften Vibrieren des Motors. Dieser Tatsache hat sich jetzt die Agentur Espada y Santa Cruz aus Madrid angenommen und ein Kinderbettchen entwickelt, das eine Autofahrt simulieren kann –eine Art High-End-Wiege. Das Bettchen kann per SoundgeneratorMotorengeräusche imitieren, kann über einen elektronisch gesteuerten Mechanismus die Matratze in sanfte Schaukelbewegungen versetzen. Außerdem gibt es eine dezente, umlaufende LED-Beleuchtung, die vorden Autofenstern vorüberziehende Straßenlaternen nachahmen soll. Selbstverständlich lässt sich dasalles per App einstellen, regulieren und steuern. Zurzeit ist das "Max Motor Dreams"-Bettchen aber nur ein Konzept und überhaupt nicht für den Markt gedacht, sondern wurde für eine Werbekampagne entworfen, bei der es um Familienfreundlichkeit der Ford Autos ging. Die Umsetzung würde vielen Eltern bestimmt gefallen, gerade weil eine ständige Nachtfahrt mit der Zeit Geld sowie Nerven kostet. Vielleicht wird aus dem Werbegag so ein Bestseller und bietet eine Alternative zu Staubsauger und Fön in Dauerschleife. aw