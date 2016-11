Mitarbeiter in Stadtverwaltungen sind entgegen mancher Vermutungen doch nicht so humorlos – zumindest die in Hamm. Sie sorgten jetzt dafür, dass die dortigen Müllwagen mit einer Abbiege-Warnvorrichtung für Radfahrer und Fußgänger ausgestattet wurden, die über die deutsche Stimme von Bruce Willis verfügt. "Vorsicht, das Fahrzeug biegt rechts ab. Bitte Abstand halten", ertönt es mit der bekannt rauen Stimme aus einem Lautsprecher. Auch, wenn das Ganze einen ernsten Hintergrund hat, weil immer mehr Fußgänger und RadfahrerOpfer von abbiegenden Lkw werden, wäre doch eine Alternative zum Raubein Willis die Stimme von der Maus Speedy Gonzales, der schnellsten Maus aus Mexiko, die mit ihrer Stimme Fußgängern und Radfahrern "Beine macht", damit sie schnell aus der Gefahrenzone kommen. bü