Ungeduldig

Was die Chinesen können, kann ich schon lange. Das hat sich bestimmt der Schlagersänger Guildo Horn gedacht, als er seiner Heimatstadt Trier vorschlug, sich selbst ein Denkmal zu setzen. Die Volksrepublik China will im kommenden Jahr den Trierern genug Kapital für eine 5,50 m hohe Statue (keine Kopie) anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx, der wie der Sänger ein Sohn der Stadt ist, überweisen. Der 54-jährige Horn hätte sich gerne schon jetzt in seiner Heimatstadt verewigt und will damit keinesfalls noch 146 Jahre warten. bü