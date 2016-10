Trump oder Clinton? Lange war ja zu hoffen, dass sich die aktuelle Wahlkampf-Posse um das Präsidentenamt in den USA am Ende doch als groß angelegter Medien-Gag entpuppt. Kein besonders guter zwar, aber Satire darf ja bekanntlich alles. Nun ist es jedoch ausgemacht. In kaum mehr dreiWochen fällt die Entscheidung: Pest oder Cholera? Lieber den offensichtlich wahnsinnigen Populisten oder die ehemalige First-Lady, die es mit der Wahrheit nicht immer so genau nimmt? Nachdem Trump aktuell wegen seiner zweifelhaften Einstellung zum anderen Geschlecht arg unter Beschuss geraten ist, scheint die Stimmung wieder deutlicher in Richtung Clinton zu kippen. Im jüngst ausgerufenen Zeitalter des Postfaktizismus ist jedoch mit allem zu rechnen. Gut, dass Clinton für den Fall der Fälle noch ein Ass im Ärmel hat. Im Falle ihrer Wahl möchte sie bislang geheim gehaltene UFO-Akten für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Ein genialer Schachzug! Wurde das Potenzial dieser, sicherlich nicht unerheblichen, Wählergruppe bislang ja noch gar nicht ausgeschöpft... Nun ja, wer am Ende auch gewinnt, wir sagen schon mal "beam me up, Scotty" und machen uns aus dem Staub. rb