Die Deutsche Bahn hat anscheinend aus Fehlern der Vergangenheit gelernt und sich für alle Eventualitäten gewappnet. So waren zwar kürzlich die Rechner des Unternehmens teilweise von den weltweiten Cyberattacken betroffen, so dass digitale Anzeigetafeln lahmgelegt wurden, aber man wusste sich zu helfen. Für solche Fälle hält die Bahn anscheinend Schiefertafeln und Kreide parat und informiertedie Reisenden zumindest am Frankfurter Bahnhof handschriftlich über die Abfahrtstermine. Ein Idee, die zumindest bei Nostalgikern großen Anklang fand. Deshalb wäre es kei-ne große Überraschung, wenn demnächst bei Stromausfall wieder Dampfloks für das Weiterkommen der Züge sorgen würden. bü