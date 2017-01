Zeppelin stellt sich auf Branche gezielt ein

Garching bei München (ABZ). – Immer mehr Unternehmen der Recycling- und Entsorgungsbranche fragen leistungsstarke Lade- und Umschlagmaschinen an. Deshalb hat sich Zeppelin auf dem wachsenden Markt angepasst: mit maßgeschneiderten Produkten und mit entsprechender Expertise. Um Kunden kompetent bei Fragen rund um die Maschinentechnik und zur Umschlagsleistung im Recycling und Materialumschlag beraten zu können, startet Zeppelin mit einem eigenen Kompetenzteam in das neue Geschäftsjahr. Diese betreuen gezielt die verschiedenen Segmente und unterstützen den Vertrieb und Service in den 35 Niederlassungen bei Kundenanfragen. "Durch diese neue Ausrichtung konnten wir bereits eine bessere Abdeckung am Markt erreichen – das Geschäft hat bis heute spürbar an Fahrt aufgenommen. Viele erfolgreiche Geschäftsabschlüsse bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind", so Christian Schlump, Verkaufsleiter Nord für Materialumschlag & Recycling bei Zeppelin.

Dass Caterpillar Maschinen für den Umschlag, das Recycling und die Entsorgung entwickelt, ist nichts Neues – seitdem aber die neue Serie an Geräten der MH-Baureihe eingeführt wurde, können bestehende Lücken in der Klasse von 21 bis 27 t durch die Modelle MH3022 Indoor, MH3022 und MH3024 geschlossen werden. Diese wurden gezielt für die Recyclingbranche und den Schrotteinsatz konzipiert. Alle MH-Geräte sind serienmäßig mit Dieselpartikelfilter ausgestattet und arbeiten besonders leise. Deshalb wurde ihnen erst jüngst das Gütesiegel "Blauer Engel" verliehen. "Viele Betriebe ergreifen Maßnahmen in punkto Lärmschutz. Für Kunden, die darauf Wert legen, können wir somit das passende Produkt bieten, das auch entsprechend zertifiziert ist", so Christian Schlump.