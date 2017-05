Aufruf: GedÃ¤chtniskirche muss gerettet werden

Berlin (dpa). – Die Gedächtniskirche in Berlin droht laut einer Initiative aus Bürgern, Politikern und Kirchenvertretern der Verfall, wenn nicht in den kommenden Jahren mehr Geldmittel zusammenkommen. Die Gemeinde könne die Investitionen nicht alleine tragen. Notwendig sei eine Anstrengung von Bund, Land Berlin, der Landeskirche und der Gemeinde, heißt es in einem jetzt vorgestellten Papier der Stiftung Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Zu dem eigens gebildeten Beirat gehören der Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, Andreas Nachama, Leiter der Stiftung Topographie des Terrors, und Günter Winands aus dem Büro von Kulturstaatsministerin Monika Grütters.