Aufschwung auf dem Bau in Deutschland setzt sich fort: Mehr Umsatz

Wiesbaden (dpa). - Der Immobilienboom in Zeiten niedriger Zinsen kurbelt die Geschäfte der Baubranche in Deutschland weiter an. Im März lagen die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 14,3 % über dem Wert des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Fast alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes - dazu gehört beispielsweise der Bau von Häusern, Gebäuden, Straßen und Leitungen - verbuchten im März zweistellige Umsatzzuwächse. Im gesamten ersten Quartal 2017 kletterten die Erlöse der Betriebe dank dieses kräftigen Anstiegs um 7,5 %. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche lag nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde im März um 3,3 % über dem Niveau des Vorjahresmonats. Absolute Zahlen nennt diese Statistik nicht.