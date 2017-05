20.05.2017 - 17:49 Aus seewasserbeständigem Edelstahl Offshore Umkleidecontainer für 'Siddis Mariner' geliefert

Haren/Ems (ABZ). – Ela Container Offshore GmbH hat zwei 20 ft Offshore Multipurpose Container an die in Deutschland ansässige Firma Siem Offshore Contractors GmbH ausgeliefert. Montiert wurden die Container auf der 'Siddis Mariner', die zurzeit als Walk-to-Work Service Operation Vessel (SOV) in einem Windpark in der Nordsee eingesetzt wird. Der Windpark befindet sich ungefähr...