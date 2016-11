Ausbaugewerbe größte Gewerbegruppe 2014

Wiesbaden (ABZ). – Im Jahr 2014 waren in Deutschland rund 589 000 Unternehmen im zulassungspflichtigen und zulassungsfreien Handwerk tätig. Wie das Statistische Bundesamt auf Basis der registergestützt durchgeführten Handwerkszählung 2014 weiter mitteilt, erwirtschafteten diese Unternehmen rund 519,2 Mrd. Euro Umsatz. In den Handwerksunternehmen waren im Jahr 2014 durchschnittlich mehr als 5,1 Mio. Personen tätig. Darunter waren knapp 3,8 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und etwa 754 000 geringfügig entlohnte Beschäftigte. Die Unternehmen des Handwerks sind nach ihrem ausgeübten Gewerbe in sieben Gewerbegruppen gegliedert. Bezogen auf die Anzahl der Unternehmen, die tätigen Personen sowie den Umsatz ist das Ausbaugewerbe die größte Gewerbegruppe. Im Jahr 2014 erwirtschafteten in dieser Gruppe knapp 242 000 Unternehmen rund 141,7 Mrd. Euro Umsatz. Im Jahr 2014 waren dort durchschnittlich mehr als 1,4 Mio. Personen tätig.