02.12.2016 - 09:35 Ausführung mit XXL-Elementen Glattes sauberes Beton- und Ankerstellenbild geschaffen

Mundelsheim (ABZ). – Wenn es um größere Bauprojekte mit entsprechender Quantität an Betonarbeiten geht, dann sind diese zumeist an qualitative Ansprüche wie bspw. gleichmäßiges Ankerstellenbild, ebene glatte Flächenausbildung im Sinne von Sichtbeton u. Ä. gekoppelt. Derartige Erfordernisse drängen immer mehr auch in den kleinen, mittleren Wohnungsbaubereich. Dementsprechend...