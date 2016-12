27.12.2016 - 10:35 Ausstellungsstücke ausgiebig testen

Kalkar (ABZ). – Die USEDMA Gebraucht- und Neumaschinenmesse findet vom 31. Mai bis 1. Juni 2017 im Messe- und Kongresszentrum Kalkar statt. Profis ihres Faches wissen um die Bedeutung der einzigen Gebraucht- und Neumaschinenmesse in ganz Europa mit Online-/Live-Auktion und Testgelände, so der Veranstalter. Diese Dreiteilung macht die Messe so erlebenswert. Das Angebot für das...