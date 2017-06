14.06.2017 - 07:57 Auswahl Leistungsstarke Kompakte für jeden Einsatz

Baienfurt (ABZ). – Zum Anfassen und nah am Arbeitsalltag werden die Maschinen auf der demopark auf dem alten Flugfeld in Eisenach präsentiert. Auf dieser Messe zeigt der Baumaschinenhändler und Systempartner Kiesel an seinem Stand E-585 eine große Bandbreite an Kompaktmaschinen seiner Partner Hitachi und Tobroco Giant sowie die passenden hydraulischen Anbaugeräte, die...