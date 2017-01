09.01.2017 - 14:12 Auszeichnung FCN erhält IBR-Siegel

Fulda (ABZ). – Die Faktoren Umweltschutz und Wohngesundheit spielen für viele Bauherren eine wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund hat das Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH (IBR) bereits 1982 das IBR Prüfsiegel geschaffen. Im Jahr 2015 hatte die F. C. Nüdling Fertigteiltechnik GmbH + Co KG aus Fulda seine Liapor Massivwand LAC 2 0,55 in diesem Sinne prüfen lassen. Das...