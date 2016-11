Auto-Professor greift NRW-Straßenverwaltung an

Düsseldorf (dpa). – Verkehrsexperte Ferdinand Dudenhöffer hat die Straßenverwaltung Nordrhein-Westfalens als wenig effizient kritisiert. Der Landesbetrieb „Straßen NRW“ benötige 5890 Mitarbeiter für 20 000 km Landstraße und Bundesautobahn. Zwei Drittel des Personals sitze hinter dem Schreibtisch, argumentierte Dudenhöffer, Professor an der Universität Duisburg-Essen. Ein Sprecher des Landesbetriebs sagte, die Kritik sei populistisch und gehe an der Realität deutlich vorbei: „Bei uns wurden in den vergangenen 15 Jahren 1300 Stellen eingespart. Andere Professoren gehen da deutlich differenzierter mit uns um.“