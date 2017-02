17.02.2017 - 11:49 Automatisierte Mauerwerksfertigung Zeit und Kosten sparen

Dischingen (ABZ). – Ganz gleich ob es sich um Kalksandstein, Porenbeton, Beton, Leichtbeton oder Ziegel handelt, mit den Maueranlagen der Firma Rimatem aus Dischingen lassen sich Fertigmauerwände in kürzester Zeit und bester Qualität erstellen. Die so gefertigten Wände haben den Vorteil, dass sie in witterungsgeschützten Hallen auf festem Grund gemauert und erst nach ihrer...