26.05.2017 - 09:34 Autonome Walzen Bei Hamm hat Zukunft der Verdichtung bereits begonnen

Tirschenreuth (ABZ). – Autonom fahrende Autos, die sich ohne menschliches Zutun bewegen, gehören noch nicht zum Alltag, aber sie sind schon in greifbarer Nähe. Und auch in anderen Lebensbereichen sprießen Produkte und Dienste rund um das autonome Fahren oder Arbeiten derzeit wie Pilze aus dem Boden; z. B. Rasenmäh- oder Fensterputz-Roboter. In der Baumaschinenindustrie gibt es...