Autoprofessor Dudenhöffer fordert höhere Steuer auf Diesel

Essen (ABZ). – Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer hat gefordert, Diesel und Benzin in Deutschland gleich stark zu besteuern. „Die Politik hat jahrelang die falschen Signale an der Zapfsäule gesetzt. Da muss sie sich jetzt nicht über die Stickoxid-Probleme in den Städten wundern”, sagte Dudenhöffer der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). Der Steuervorteil von 18 Cent je Liter für Diesel müsse abgeschafft werden, forderte der Leiter des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen.