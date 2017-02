06.02.2017 - 14:15 Bagger Transport im 40-Fuß-High-Cube-Container möglich

San Piero in Bagno (ABZ). – Mit einem Betriebsgewicht von 9900 kg inkl. Gummiketten, 10 220 kg in der Stahlkettenausführung, stellt der "ES 95 TR4" derzeit das größte Modell der Eurocomach-Produktpalette von Mini- und Midibaggern dar. Die 2,32 m breite und 2,56 m hohe Maschine wurde gezielt auch für den Transport in einem 40'-High-Cube-Container konzipiert. Deren Außenmaße...