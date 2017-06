Wacker Neuson stärkt Vertriebsregion Saarland

München (ABZ). – Der Wacker Neuson Vertriebspartner basis GmbH betreut ab sofort die Vertriebsregion Saarland. Damit stärkt Wacker Neuson den Vertrieb in der Region und unterstreicht die Rolle seines lokalen Partners. "Unser Anspruch ist es, immer in der Nähe unserer Kunden zu sein. Wir wollen sicherstellen, dass ihnen schnell, zuverlässig und kompetent weitergeholfen wird, sei es beim Kauf einer Maschine oder bei Fragen rund um das Dienstleistungsangebot", sagt Axel Fischer, Geschäftsführer der Wacker Neuson Vertriebsgesellschaft in Deutschland. Die Vertriebsregion Saarland wird vollständig durch den Wacker Neuson Partner basis GmbH betreut.



"Die basis GmbH arbeitet schon seit einigen Jahren erfolgreich mit Wacker Neuson zusammen und ist in der Region fest etabliert", erklärt Fischer. "Wir haben uns nun dazu entschieden, unseren Standort in Saarbrücken aufzugeben und unseren Vertriebspartner in der Region zu stärken." Kunden, die mit ihrem bisherigen Ansprechpartner bei Wacker Neuson zusammenarbeiten möchten, können das weiterhin: Der zuständige Gebietsverkaufsleiter für die Region wird zukünftig von der Niederlassung Ludwigshafen aus in enger Kooperation mit basis GmbH Kunden betreuen. Beratung und Verkauf des gesamten Wacker Neuson Portfolios, Miete von Maschinen und Anbaugeräten sowie vielseitige Dienstleistungen machen das Angebot der basis GmbH komplett. Ein professioneller und termingerechter "Wir sind überzeugt von der Qualität der Marke Wacker Neuson und haben bereits in den letzten Jahren sehr gut zusammengearbeitet", sagt Martin Schäfer, Geschäftsführer der basis GmbH. "Wir freuen uns auf eine weiterhin enge und erfolgreiche Partnerschaft. Wie Wacker Neuson setzen auch wir auf Zuverlässigkeit mit erstklassigem Service und gut ausgebildeten Mitarbeitern. Und das schätzen unsere Kunden." Am 23. und 24. Juni findet bei basis in Schmelz eine Hausmesse ganz im Zeichen der Marke Wacker Neuson statt. Neben der Präsentation der gesamten Produktpalette mit ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten haben Besucher die Möglichkeit, die Maschinen live im Einsatz zu sehen und selbst zu testen. Auch Fragen rund um das Dienstleistungsangebot werden im Rahmen der Veranstaltung beantwortet.