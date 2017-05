05.05.2017 - 10:03 Bau der "Bridgewater Residences on the Lake" Turmdrehkrane übernehmen täglich anfallende Hubarbeiten

Sie gelten als die Kronjuwelen am Seeufer und bieten exklusive Aussicht auf den Ontariosee: Mit dem auf 210 Mio. kanadische Dollar (147 Mio. Euro) bezifferten Bauprojekt der "Bridgewater Residences on the Lake" erhält Burlington, eine mittlere Großstadt mit knapp über 175 000 Einwohnern in der kanadischen Provinz Ontario, einen kombinierten Wohn- und Geschäftskomplex der...