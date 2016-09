30.09.2016 - 09:06 Bau sorgt für moderates Wachstum

Hannover/Bremen (dpa). – Zuwächse im Baugewerbe und im Einzelhandel haben im ersten Halbjahr 2016 in Niedersachsen für ein moderates Wirtschaftswachstum gesorgt. Mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,7 % fiel die Steigerung allerdings niedriger aus als im Bundesdurchschnitt, wie das Landesamt für Statistik (LSN) in Hannover mitteilte. Deutschlandweit stieg die...