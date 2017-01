13.01.2017 - 08:31 Bau- und Gerüsttechnik Innovative Ideen rund um den Bau

Laupheim (ABZ). – Die Altrad Baumann GmbH wird in Halle A3, Stand 328 auf der diesjährigen Bau in München einige Highlights aus ihrem Lieferprogramm vorstellen. Dazu zählt in der Gruppe der Maurermaten die weiter entwickelte Hubarbeitsbühne 1805S sowie die, erstmals als Neuheit auf der Messe Bau 2017 vorgestellte, Hubarbeitsbühne 2032. Diese zeichnen sich ebenfalls wie ihre...